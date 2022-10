"L’origine du mal" de Sébastien Marnier : "La famille c’est comme un poison qui circule dans nos veines"

"L’origine du mal" le troisième long métrage de Sébastien Marnier, nous plonge dans l’étrangeté qui pétrit les films de ce réalisateur chabrolien. Un film sans violence mais inquiétant. Avec des héros à la personnalité indéfinie.

Laure Calamy, naïve, Dominique Blanc, fantasque, Doria Tillier autoritaire, Jacques Weber colérique, mais tous sont également autre chose, et sont différents en famille et en privé.

Laure Calamy incarne une jeune femme modeste, qui va retrouver son père après des années. Un riche industriel qui vit avec sa femme et ses filles, dans un manoir au bord de la mer. Cet univers lui est étranger, mais elle va tenter de se faire accepter. Au milieu des mensonges et des envies de meurtre théâtralisé tout le monde est soupçonné, et les choses se révèlent au compte-gouttes.

Rencontre avec Sébastien Marnier…

"L’origine du mal " de Sébastien Marnier – Chronique d’un massacre verbal jouissif.