L’origine des Pringles : l’univers des chips revisité par la science

Les Pringles, c’est aussi une histoire belge. En 1996, une unité de production a ouvert ses portes à Malines. C’est la 2e plus grande usine de Pringles au monde : elle emploie 650 personnes et produit chaque année plus de 100.000 tonnes de chips. Aujourd’hui, Pringles n’appartient plus à Procter et Gamble, mais à Kellogg’s qui a racheté la marque en 2012 pour 2,695 milliards de dollars. Et Kellogg’s a d’ailleurs annoncé l’an dernier un investissement de 30 millions d’euros pour rendre l’usine malinoise plus durable et plus efficace.