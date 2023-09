L’orgue, un métier en mal de facteurs

"Le métier de facteur d’orgue existe depuis le IIIe siècle avant JC", rappelle Michaël Walther, responsable du pôle facture d’orgue au centre de formation. Mais il souffre de méconnaissance : "Les jeunes ne connaissent pas le métier. Beaucoup d’adultes me disent : + C’est un métier que j’aurais aimé faire +, mais c’est trop tard".

Les effectifs ont fondu depuis les débuts de l’école, fondée en 1985, notamment en raison de la perte de la pratique religieuse : "L’orgue, c’est l’église et l’église c’est religieux : les gens n’y vont plus. On a bien quelques salles de concert avec des orgues, mais pas assez pour que ce soit un instrument culturel et pas cultuel", note M. Walther.

En attendant, faute de main-d’œuvre, les entreprises de facture d’orgue peinent à répondre à la demande de leurs clients. "On pourrait engager trois personnes de plus mais on ne trouve pas", se plaint Guido Schumacher, patron de la manufacture du même nom à Eupen (Belgique), qui craint que nombre d’ateliers ferment à l’avenir faute de repreneur. Sans école en Belgique, M. Schumacher envoie ses apprentis francophones se former à Eschau.