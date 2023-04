L’orgue n’accompagne pas que les messes. La preuve au festival "Le chant des orgues" ce week-end à Ittre

Le festival organisé ce week-end à Ittre présente différentes facettes de l’orgue, sous forme de concerts, de conférences et de visites guidées. Son objectif est de récolter des fonds pour financer la restauration du médiophone de l’église Saint-Laurent de Haut-Ittre. Un instrument qui se rapproche plus de l’harmonium que l’orgue, mais qui est unique en son genre. "C’est un harmonium avec un décor d’orgue. A ma connaissance, en Belgique, il n’y a plus que lui et il ne fonctionne plus du tout, raconte Didier Dubray, une des chevilles ouvrières de l’événement. Sa rareté nous a poussés à nous demander s’il ne fallait pas le faire refonctionner, pour la vie du village".