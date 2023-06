L’orge brassicole est de retour dans nos cultures, pour des bières 100% belges

En plus de permettre aux brasseurs de produire une bière 100% belge, l’orge brassicole doit également avoir un impact positif sur l’environnement, nous explique Catherine Marlier : " On constate depuis plusieurs décennies une dégradation importante de la zone agricole la plus productive : de l’érosion – entre 2 à 10 tonnes de terre par ha perdues chaque année - une diminution de la matière organique, une chute de la biodiversité, la pollution des nappes phréatiques et la présence d’espèces invasives. Les régions limoneuses et sablo-limoneuses sont les plus impactées. " C’est ce qu’on appelle l’agriculture régénérative.

Abandonnés au début des années 90 à cause de son faible rendement, les champs d’orge brassicole sont de plus en plus nombreux en Wallonie. Philippe Henrard, un agriculteur du côté de Chapois (Ciney), s’est lancé dans la culture de l’orge brassicole il y a deux ans. Pour cultiver cet orge, il doit suivre un cahier des charges très précis avec une intention particulière pour l’environnement : " C’est une culture assez simple, donc elle n’a pas besoin de beaucoup d’intrants. Normalement elle est semée au printemps, entre février et mars et on la récolte en juillet août. Produire son orge en sachant qu’il va rester ici en Belgique et qu’il va être dégusté en Wallonie et qu’on a participé à un projet local, c’est une fierté ! " confie l’agriculteur.

C’est une fierté de me dire que dans cette bière, il y a peut-être un peu de mousse de mon champ…

Parmi les brasseries qui utilisent cet orge local, on retrouve la brasserie Bertinchamps, la Brussels Beer Project ou encore la Delirium Tremens.