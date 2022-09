L’organiste belge André Brasseur fait un malaise en plein concert

C’est lors d’un concert pour célébrer ses 60 ans de carrière que l’organiste a fait un malaise sur scène à Namur.

Il terminait sa performance à la Nef (ancienne église d’Harscamp) quand les spectateurs l’ont vu s’effondrer sur son instrument.

Dans La Libre, on peut lire le témoignage d’une personne présente dans le public : "Dans un premier temps on a cru à une mauvaise blague de sa part avant de se rendre compte que ce n’était pas le cas". Une ambulance a été appelée et l’artiste de 82 ans a dû être emmené en clinique. "Les gens applaudissaient pour le soutenir quand il a quitté la scène sur la civière, mais l’ambiance après était assez bizarre, avec l’inquiétude de savoir comment il allait."

Dès le lendemain matin, les nouvelles étaient par contre déjà rassurantes : "Il a fait un malaise suite à un gros coup de fatigue" a indiqué un proche.