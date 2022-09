L’organisation du procès des attentats de Bruxelles critiquée : "Il n’y a rien à manger, une cantine ? Il n’y en a pas"

L’audience préliminaire de lundi a aussi servi de répétition générale en vue du véritable démarrage du procès des attentats de Bruxelles le 10 octobre prochain. Elle a permis de relever certaines imperfections concernant l’organisation pratique de ce procès hors norme.

Anticipant les files d’attente, les parties civiles, avocats, traducteurs et traductrices ou encore journalistes sont arrivés sur les lieux à partir de 7h du matin pour traverser les différentes barrières de sécurité et prendre leurs marques dans les couloirs du Justitia, un immense bâtiment situé à Haren.

Dans cet ancien siège de l’Otan, une salle d’audience et sept salles relais ont été construites, avec une liaison vidéo et audio entre les pièces, permettant aussi l’interprétation simultanée. La salle principale a été équipée de boxes en verre controversés – sur lesquels les débats se sont concentrés lundi – destinés aux accusés. Au total, 9,8 millions d’euros ont été investis dans l’infrastructure, y compris sécuritaire. On y trouve aussi une salle de presse et une cafétéria.