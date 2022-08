L'oreille d'abord

L’un des organistes les plus célèbres de l’abbaye ne fut autre qu’Henry Purcell qui y resta en fonction jusqu’à sa mort. Les officiels de l’abbaye ont d’ailleurs décidé d’honorer sa mémoire en l’inhumant dans l’aile nord de l’abbaye, juste à côté de son instrument chéri : l’orgue. On peut lire en épitaphe sur sa tombe : "Ici repose Henry Purcell Esq., qui a quitté cette vie et est parti pour ce lieu béni qui est le seul où son talent puisse être surpassé". En tant que l’édifice religieux le plus important de Londres, l’abbaye de Westminster peut s’enorgueillir d’avoir accueilli à la tribune de ses orgues les meilleurs musiciens d’Angleterre. Lire la liste des organistes qui ont animé ces voûtes revient à consulter le "Who is who ?" des musiciens du pays. Purcell a succédé à son professeur, John Blow, qui à la mort de son élève retrouve de nouveau son poste. Avant lui, un certain Christopher Gibbons s’est également illustré à la tribune de Westminster. Gibbons a joué un rôle essentiel dans la musique anglaise de la seconde moitié du XVIIe siècle. En tant que musicien du Roi, il a été chargé de former tous les compositeurs de la Restauration. Parmi eux Blow, Humphrey et Purcell. Il a ainsi joué un rôle fondamental dans la renaissance de la musique anglaise et en particulier de la musique religieuse de cette époque.