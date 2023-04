L’ordre du jour expédié en moins d’une heure : les réunions du collège communal de Tubize sont-elles légales et démocratiques ?

Ce n’est un mystère pour personne à Tubize, la majorité PS-Ecolo-DéFI est profondément divisée. Les tensions sont particulièrement visibles au sein du collège communal. A deux reprises en 2022, le bourgmestre Michel Januth, soutenu par les échevins socialistes Pierre Anthoine et Walter Baseggio, et par les échevines Ecolo Sabine Desmedt et Sandra Dumonceau, a voulu priver l’échevin Mourad Abdelali (DéFI) de ses attributions, sans y parvenir. Plusieurs fois, le bourgmestre a aussi tenté d’écarter Frédéric Jadin (PS), le président du CPAS, en vain. Depuis, l’ambiance est glaciale. Et rien ne semble plus pouvoir rétablir la confiance et les relations cordiales dans cette équipe.

Au conseil communal mardi soir, à la suite d’une question posée par le conseiller Filippo Lavore (DéFI), on a justement débattu de la façon dont se déroulent les réunions du collège. Initialement, elles avaient lieu le vendredi à 8h30 et duraient jusqu'en milieu de journée. Mais depuis le 21 octobre 2022, elles commencent à 10h30, sur décision du bourgmestre. Pourquoi ce changement ? "Pour une question pratique d’agenda", a répondu Michel Januth.

En fait, le vendredi à 8h30, Michel Januth reçoit désormais dans son bureau les membres du collège qui le soutiennent, afin de préparer les dossiers qui seront ensuite soumis en séance plénière du collège et du conseil. Mourad Abdelali et Frédéric Jadin ne sont pas invités. Ils n’ont même jamais été informés de la tenue de ces réunions préparatoires.

"On est libre de se réunir quand et où on veut, a encore expliqué Michel Januth mardi soir. Chaque membre du collège organise des réunions de travail avec qui il le souhaite et de la manière qu’il souhaite. Et ces réunions ne sont pas destinées à cacher des informations."