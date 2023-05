L'ordinateur portable doté d’un écran virtuel, comme dans les films de science-fiction, existe !

L’entreprise Sightful a dévoilé le Spacetop, le premier ordinateur portable dépourvu d’un écran physique. À la place, la machine propose des lunettes de réalité augmentée, qui se chargent d’afficher votre contenu.

Selon Sightful, les lunettes sont capables d’afficher un écran virtuel de 100 pouces, grâce à une définition full HD pour chaque œil. L’ordinateur quant à lui est assez basique. Il embarque une puce Snapdragon 865, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce qui le rapproche techniquement d’un bon smartphone.

Le Spacetop est également équipé d’une caméra frontale de 5 MP pour la vidéoconférence, et d’un système d’exploitation dérivé d’Android, baptisé Spacetop OS. Le tout est proposé au prix de 2.000 dollars, ce qui est très élevé pour les capacités techniques de l’appareil.

L’ordinateur est disponible en "early access" par ici. Malheureusement pour Sightful, les yeux sont actuellement tournés vers Apple, qui pourrait créer la surprise avec son casque de réalité mixte le 5 juin prochain…