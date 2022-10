L’orchestre symphonique national ukrainien, en tournée en Europe de l’ouest, passe par la Belgique

L’orchestre symphonique national ukrainien se produira lundi 24 octobre à la salle reine Élisabeth d’Anvers à l’invitation de l’organisateur de concerts Cofena. Au programme notamment, le Double Concerto de Johannes Brahms et la Symphonie n°2 de Jean Sibelius.

L’orchestre symphonique national ukrainien est, malgré la guerre, actuellement en tournée en Europe de l’Ouest et passe par l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche, la France, les Pays-Bas et la Belgique ce 24 octobre à 20h à Anvers. Dirigé leur chef d’orchestre Volodymyr Sirenko, ils seront accompagnés de la violoniste néerlandaise Liza Ferschtman et du violoncelliste biélorusse Ivan Karizna, cinquième lauréat et prix du public Musiq3 du Concours Reine Elisabeth 2017.

Le choix d’interpréter Jean Sibelius est un message politique, estime Cofena. Des sanctions russes à l’encontre de la langue et de la culture finnoises étaient en vigueur en 1902 au moment de la création de cette œuvre, laquelle évoque aussi la lutte pour l’indépendance.

Plus d’informations sur le site de la Salle reine Elisabeth d’Anvers.