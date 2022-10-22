Український національний симфонічний оркестр в Антверпені цього понеділка | L'orchestre symphonique national ukrainien à Anvers

Концерт відбудеться о 20:00 в Queen Elisabeth Hall в Антверпені. У програмі, зокрема, Подвійний концерт Йоганнеса Брамса та Симфонія № 2 Жана Сібеліуса.

Вибір інтерпретації Жана Сібеліуса є політичним посилом, вважає організатор концерту Кофена. Російські санкції проти фінської мови та культури діяли в 1902 році на момент створення цього твору, який також згадує про боротьбу за незалежність.

Квитки продаються за ціною від 22 до 92 євро на www.koninginelisabethzaal.be

Український національний симфонічний оркестр, незважаючи на війну, нині гастролює Західною Європою. Його музиканти вже побували в Німеччині, Швейцарії, Австрії та Франції.