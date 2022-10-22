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Ukraine - Україна

Український національний симфонічний оркестр в Антверпені цього понеділка | L'orchestre symphonique national ukrainien à Anvers

Volodymyr Sirenko
il y a 11 minutesTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

 

Концерт відбудеться о 20:00 в Queen Elisabeth Hall в Антверпені. У програмі, зокрема, Подвійний концерт Йоганнеса Брамса та Симфонія № 2 Жана Сібеліуса.

Вибір інтерпретації Жана Сібеліуса є політичним посилом, вважає організатор концерту Кофена. Російські санкції проти фінської мови та культури діяли в 1902 році на момент створення цього твору, який також згадує про боротьбу за незалежність.

Квитки продаються за ціною від 22 до 92 євро на www.koninginelisabethzaal.be

Український національний симфонічний оркестр, незважаючи на війну, нині гастролює Західною Європою. Його музиканти вже побували в Німеччині, Швейцарії, Австрії та Франції.

 

L'orchestre symphonique national ukrainien à Anvers ce lundi

Le concert aura lieu à 20h à la salle reine Élisabeth d'Anvers. Au programme notamment, le Double Concerto de Johannes Brahms et la Symphonie n°2 de Jean Sibelius.

Le choix d'interpréter Jean Sibelius est un message politique, estime Cofena, l’organisateur du concert. Des sanctions russes à l'encontre de la langue et de la culture finnoises étaient en vigueur en 1902 au moment de la création de cette œuvre, laquelle évoque aussi la lutte pour l'indépendance. 

Les tickets sont en vente à des tarifs compris entre 22 et 92 euros sur www.koninginelisabethzaal.be

L'orchestre symphonique national ukrainien est, malgré la guerre, actuellement en tournée en Europe de l'Ouest. Ses musiciens ont déjà fait escale en Allemagne, en Suisse, en Autriche ou encore en France.  

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