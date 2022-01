L’Orchestre Symphonique de La Monnaie fête ses 250 ans avec une série de concerts

C’est en 1772 que les directeurs de la Monnaie Ignace Vitzthumb et Louis Compain concluent un accord officiel avec le gouvernement des Pays-Bas autrichiens leur imposant de mettre sur pied un orchestre de qualité avec un nombre fixe de musiciens. L’Orchestre symphonique de la toute jeune Monnaie – qui existe depuis 1647 à Bruxelles – est né. 250 ans plus tard, les membres de l’orchestre et leur chef Alain Altinoglu vous ont réservé plusieurs moments anniversaires qui vous replongeront dans l’histoire du Théâtre de La Monnaie et de sa formation musicale d’élite.

Cet anniversaire sera également l’occasion pour l’orchestre de remonter dans le passé en mettant en avant des œuvres qui ont marqué la formation, mais également de retrouver deux de ses anciens directeurs musicaux, Sylvain Cambreling, qui fut le directeur musical de la Monnaie sous Gerard Mortier, et Kazushi Ono, directeur musical de la Monnaie de 2002 à 2008 et qui sera bientôt à la tête du Brussels Philharmonic, qui reviendront tous deux en qualité de chefs invités.

Le coup d’envoi de cette année de festivités a toutefois été donné dans l’intimité – les mesures sanitaires de ce début d’année 2022 étant ce qu’elles sont. Pour ce premier concert, ce sont bien évidemment les musiques de scènes qui sont mises à l’honneur, avec au programme la deuxième suite de l’Arlésienne de Bizet et une suite tirée de Pelléas et Mélisande de Debussy arrangée par Alain Altinoglu, mais également l’ouverture de La Caravane du Caire, opéra-comique de Grétry, et le Poème symphonique pour flûte et orchestre de Peter Benoit.

Retrouvez l’agenda des concerts anniversaire sur le site de La Monnaie et en attendant, écoutez ci-dessous le concert de lancement de cette année de festivités.