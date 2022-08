L’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie sous les voûtes de la Collégiale Sainte-Waudru

Plusieurs changements dans la dynamique des concerts ont été annoncés. L’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie proposera désormais des concerts plus courts et sans pause. Les prestations n’iront pas au-delà des cinquante minutes. La nouvelle saison arbore également un nouveau programme d’accompagnement consacré aux jeunes interprètes. Ce programme débouchera sur l’enregistrement d’un disque et une série de concerts.

Le concert de clôture de l’opération " Destination Mons " sera donné ce mercredi 31 août à 20h en la Collégiale Sainte-Waudru. L’évènement entièrement gratuit ouvre la saison. Il nécessite une inscription.