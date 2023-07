L'Orchestre Rouge : réseau de résistance en Allemagne nazie

Ils ont même été courtisés par les services de renseignement occidentaux. L'héritage de l'Orchestre Rouge s'est perdu entre les frontières de la guerre froide. Au début des années septante, deux projets cinématographiques de grande envergure ont été lancés simultanément des deux côtés du rideau de fer. Mais chaque film ne dit que la moitié de la vérité. Des extraits des deux films sont désormais "réunis" pour raconter l'histoire de l'Orchestre Rouge dans son intégralité. De plus, nous avons pu tourner avec les descendants des personnes impliquées à Berlin, Bruxelles, Paris, Jérusalem et New York. Ils luttent toujours avec leur héritage et contribuent désormais au premier récit filmique complet de ce réseau de résistance diffamé.

Une réalisation de Carl-Ludwig Rettinger à voir ce lundi 31 juillet sur la Trois à 20h30. A revoir sur AUVIO durant 90 jours