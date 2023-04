L’Orchestre Philharmonique Royal de Liège dévoile sa nouvelle saison

L’Orchestre Philharmonique Royal de Liège a levé le voile sur la programmation de sa prochaine saison.

Baptisée" Une odyssée musicale", cette saison 2023-2024 est riche de 63 concerts et 7 séries symphoniques.

Wagner, Rimski-Korsakov, Chostakovitch, Mendelssohn… Cette nouvelle saison convie à nouveau à de grands noms du répertoire classique. Parmi ces grands noms, on retrouve également celui de Mozart dans deux de ses œuvres : la symphonie concertante, une des rares œuvres pour violon, alto et orchestre mais aussi la très populaire symphonie n°40. Celle-ci sera proposée dans le cadre des "Dimanches en famille" avec la collaboration d’une compagnie de danses urbaines et de danseurs de hip-hop.

"Diversifier au maximum les propositions, aller chercher de nouveaux publics en jouant le rôle de médiateur, car la musique est un langage universel, ce sont les principaux objectifs poursuivis par l’OPRL" souligne Daniel Weissmann, le directeur général de l’OPRL, et d’ajouter " Mon rôle est d’amener les gens vers la musique et pour ça on fait souvent le choix d’œuvres spectaculaires et propres à un grand orchestre symphonique. Et cet orchestre, nous aimons le marier à des formes musicales nouvelles ou à d’autres disciplines artistiques comme la danse ou le cinéma".

Ainsi, parmi les temps forts, épinglons également la célèbre comédie musicale " West Side Story" qui sera interprétée en synchronisation par l’Orchestre dans le cadre du rendez-vous Ciné-concert mais aussi le concert de Noël, Un Noël Jazzy avec la musique de Duke Ellington et, notamment, son Casse-Noisette revisité.