L’Orchestre à la portée des enfants avec Cendrillon

Caroline Veyt vous propose un spectacle en famille à voir les 7 et 8 avril, à Liège ou Bozar. Au programme, découverte de l’orchestre pour les plus petits sur des airs de Cendrillon.

Les 7 et 8 avril prochains, Caroline Veyt vous invite à aller voir un spectacle dans le cadre de l’Orchestre à la portée des enfants, ces fantastiques rendez-vous initiés par l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège (OPRL), qui visent à familiariser les enfants avec un orchestre et qui ont énormément de succès.

Le vendredi 7 et le samedi 8 avril, des séances seront organisées à la Salle Philharmonique de Liège et à Bozar. L’œuvre revisitée pour l’occasion est Cendrillon avec comme point de départ, la musique de Sergueï Prokofiev. Le compositeur a écrit cette musique de ballet entre 1941 et 1944 pour une commande du Théâtre Kirov de Saint-Pétersbourg, qui était ravi du succès qu’avait rencontré son Roméo et Juliette quelques années plus tôt.

Mais ici, la représentation qui nous intéresse n’est pas un ballet, et d’ailleurs ce n’est pas la musique du ballet en elle-même qui a été choisie, mais celle de la Première Suite qui en est issue.

Quant à l’histoire de Cendrillon, elle a été quelque peu dépoussiérée. C’est ce que Bernard Cogniaux — qui cosigne la mise en scène avec Amandine Vandenheede — a expliqué à Caroline Veyt.