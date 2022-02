L'Orchestre à la portée des enfants: 4X2 places pour le spectacle "Frankenstein" sont à gagner

Vivre ici vous invite à la découverte d'un grand orchestre à destination des enfants à travers une histoire. Participez à notre concours et vous remporterez peut-être des places pour la représentation de "Frankenstein" ce 11 mars à 18h00 à Salle Philharmonique de Liège et le 12 mars à 11h00 au BOZAR.

L'Orchestre à la portée des enfants est une initiative des Jeunesses musicales et de l'Orchestre philarmonique royal de Liège. Le but premier de ce concept est de faire découvrir l'expérience d'un spectacle de grand orchestre aux plus jeunes grâce à une histoire adaptée. Le spectacle proposé en ce mois de mars est Frankenstein:

"Le mystère de la vie… Voilà ce qui passionne Victor Frankenstein, scientifique dont l’orgueil et la curiosité sont sans limite. Après des jours et des nuits de travail, il perce ce mystère et commence à travailler à la création d’un être vivant. Mais lorsque la créature s’éveille, le fameux Docteur est terrifié et s’enfuit. Délaissé, le monstre cherche la compagnie des humains, mais il ne rencontre que haine et mépris… Il décide alors de retrouver son créateur et d’exiger de lui une compagne pour partager sa solitude…"