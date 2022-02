"L’Orchestre à la portée des enfants", 25 ans de magie orchestrale pour les enfants

L’Orchestre à la portée des enfants est une initiative des Jeunesses musicales et de l’Orchestre philharmonique royal de Liège, qui a pour but de faire découvrir la magie d’un grand orchestre aux plus jeunes, à travers une histoire adaptée, mise en scène et racontée par les musiciens et les comédiens. L’Orchestre à la portée des enfants célèbre cette année son 25e anniversaire avec "Cendrillon" et "Frankenstein".

Après avoir croisé le fer avec les Trois Mousquetaires, virevolter avec Le Lac des Cygne, et danser avec Cendrillon, l’Orchestre à la Portée des enfants vous invite à découvrir l'histoire de Frankenstein.

Sur une musique du pianiste et compositeur Stéphane Orlando - commande de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège - le spectacle permet au metteur en scène Emmanuel Guillaume d’aborder avec beaucoup d’humanité un conte terrifiant, mais aussi le thème du regard que l’on porte sur les autres, l’inclusion et l’exclusion.

Le mystère de la vie… Voilà ce qui passionne Victor Frankenstein, scientifique dont l’orgueil et la curiosité sont sans limites. Après des jours et des nuits de travail, il perce ce mystère et commence à travailler à la création d’un être vivant. Mais lorsque la créature s’éveille, le fameux Docteur est terrifié et s’enfuit. Délaissé, le monstre cherche la compagnie des humains, mais il ne rencontre que haine et mépris… Il décide alors de retrouver son créateur et d’exiger de lui une compagne pour partager sa solitude…

Les représentations sont prévues le 11 mars dans la Salle philharmonique, le 12 mars à BOZAR et le 20 mars au Théâtre royal de Namur, et les places seront mises en vente dès ce mercredi 2 février.

Au cours de ce quart de siècle, l’Orchestre à la portée des enfants aura donné 432 représentations basées sur 67 productions différentes et devant quelque 300.000 spectateurs âgés d’au moins 5 ans.