L’or et l’argent pour deux jeunes magiciens brabançons wallons aux championnats du monde de Los Angeles

Ils se prénomment tous les deux "Maxime". Maxime Croisé et Maxime Mandrake sont jeunes et sont tous deux originaires du Brabant wallon. Et ils viennent d’être en quelque sorte sacrés champions du monde de magie. C’était aux Championnats du monde des arts du spectacle, à Los Angeles, une prestigieuse compétition qui s’est déroulée du 28 juillet au 6 août derniers. C’est la première fois que la Belgique envoyait une délégation au World Championships of Performing Arts (WCOPA). Aux côtés des magiciens, notre pays y avait aussi envoyé des chanteuses, des danseuses, des acteurs et même une contorsionniste.

A 22 ans, Maxime Croisé (Waterloo) devient médaillé d’or dans sa catégorie (Magic Open). Maxime Mandrake (un Brainois de 26 ans) décroche l’or dans une autre catégorie ("Sleight of Hands"), caractérisée par les techniques de manipulation. Il obtient l’argent dans le Magic Open (présentation d’un tour de magie au choix).