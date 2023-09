L’or des Belges caché au Sénégal, puis volé par les nazis : l’histoire méconnue d’une incroyable chasse au trésor

C’est un épisode méconnu et pourtant bien authentique de la Seconde Guerre mondiale : 200 tonnes d’or ont été volées par les nazis au peuple belge, plus précisément à la Banque nationale de Belgique, depuis le Sénégal. Une histoire rocambolesque, racontée en deux tomes par la bande dessinée L’or des Belges. Elle est signée Pierre Boisserie et Philippe Guillaume, avec des dessins de Stéphane Brangier, publiée chez Dargaud.

Comment l’Allemagne nazie est-elle parvenue à voler autant d’or à la Belgique ? Il faut d’abord remonter à la fin des années 1930. Avec le risque de guerre qui s’accroît à cette époque, les autorités décident de mettre à l’abri une grande partie des réserves en or. Sur les 600 tonnes d’or que la Belgique possède, elle en envoie un tiers en Angleterre, un autre tiers aux États-Unis et elle conserve le dernier tiers. En plus d’être une ultime réserve, l’or sert aussi à l’époque de garantie pour sa monnaie nationale.

En septembre 1939 : Hitler envahit la Pologne. La France et la Grande-Bretagne déclarent alors la guerre à l’Allemagne. La Belgique reste neutre, mais cette fois, la guerre est à ses portes. Le gouvernement choisit de déplacer ces 200 tonnes d’or en lieu sûr, plus loin de l’Allemagne. La Belgique les confie à la Banque de France qui abrite déjà les réserves d’autres pays qui ont été envahis par l’Allemagne, comme la Pologne ou la Tchécoslovaquie. Le 10 mai 40, jour de l’invasion de la Belgique par l’Allemagne nazie, cet or se trouve dans la région bordelaise. Mais c’est la débâcle : l’armée française est incapable d’arrêter les Allemands.

Alors la France décide elle aussi d’évacuer ses réserves en or depuis la Bretagne par convoi naval. Par la même occasion, elle embarque sur un autre cargo à Lorient les 200 tonnes d’or que les Belges lui ont confié, ainsi que les 75 tonnes d’or polonais. Un représentant du gouvernement polonais en exil est à bord. Par contre, il n’y a aucun représentant belge. Dans la cohue générale, personne ne sait que cet or a pu quitter la France et encore moins vers quelle destination.