L'or de la guerre froide : quand la France a défié le dollar américain

Quand de Gaulle arrive au pouvoir en 1959, il veut replacer la France à sa position hégémonique d'avant-guerre, aux côtés des américains et anglais. Il se heurte une fois de plus à la méfiance des Américains, tant face à Eisenhower que face à Kennedy, qui garde "une vision très impériale des États-Unis".

Le chef d'État français se saisit alors de la question du dollar. "Avec la fin de la guerre d'Algérie et les Trente Glorieuses, avait reconstitué sa balance des paiements et avait plus d'un milliard de dollars sur ses comptes. Le général de Gaulle a essayé d'y faire moyen, mais les États-Unis avec Johnson sont inflexibles. Ils refusent de mettre de l'ordre dans leurs affaires monétaires et de partager un peu le pouvoir sur les affaires nucléaires et de faire bénéficier la France de la technologie américaine. Le général de Gaulle, constatant l'échec de sa politique antérieure, décide de durcir le ton et de convertir les dollars en or. C'est une première étape puisqu'au titre de Bretton Woods le dollar c'est 'as good as gold' et il y a une conversion automatique de 35 dollars en une once d'or fin, 31 grammes et quelques d'or. Il décide de convertir, ce qui est une première mauvaise surprise pour les américains. la deuxième qui choque peut-être le plus les américains est de rapatrier l'or français, une mesure considérée comme une mesure de défiance vis-à-vis des États-Unis".

La réaction ne se fait pas attendre côté américain. La caricature de gaullefinger "est presque la plus gentille". On assiste à des coups tordus de la CIA et on assimile de Gaulle "à la moindre conversion" monétaire d'après Arnaud Manas.