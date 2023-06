L'or brille de mille feux en ce moment, mais pourquoi et pour combien de temps ?

Et si nous parlions de l’or ? Ne pas en parler serait d’ailleurs un crime, car pour le moment l’or brille de 1000 feux. Et comme cette relique barbare, comme l’a surnommé d’ailleurs l’économiste Keynes, a de tout temps attiré notre regard. Je voulais simplement vous signaler que le métal jaune est en pleine forme. Il tourne d’ailleurs aujourd’hui autour de 2000 $ l’once, soit 1820 €.

Alors ce seuil n’est pas vraiment nouveau. C’était le seuil que l’or avait atteint lorsque le COVID avait grippé l’ensemble de nos économies. Et ce seuil avait de nouveau été atteint quand notre ami Poutine a décidé d’envahir son voisin ukrainien. Mais cette envolée n’a duré que le temps d’un feu de paille. Pourtant, aujourd’hui, le métal jaune est à nouveau en pleine forme. Avant de poser la sempiternelle question : est-ce que ça va durer ? La première question à se poser, en tout cas selon moi, c’est pourquoi cette bonne tenue de l’or, alors que le défaut principal de l’or, c’est de ne pas rapporter d’intérêts ni de dividendes. Alors son seul intérêt, c’est donc la hausse de son cours. Et comme toujours, les explications pour justifier la bonne santé de l’or, c’est la mauvaise santé des autres et par exemple des banques. Je ne dis pas que les banques sont en mauvaise santé, que du contraire. Leur dernier bilan montre qu’elles sont en pleine forme. Mais tout de même, les faillites bancaires aux Etats-Unis, le rachat in extremis du Crédit Suisse par son compatriote UBS montrent aux investisseurs qu’il y a tout de même encore des doutes sur la santé de certaines banques. Par prudence, certains achètent de l’or juste au cas où. Alors l’autre explication de la bonne tenue de métal jaune tient à l’effondrement du cours des cryptomonnaies...