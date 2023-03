"L’or bleu", l’eau dans tous ses états dans une exposition à Couillet

Indispensable à toute vie sur terre, l’eau a beaucoup à nous apprendre sur le monde qui nous entoure. En ce moment et jusqu’à mars 2024, une exposition est dédiée à l’or bleu au Centre de Culture Scientifique de Couillet. Des ruisseaux aux nuages, en passant par la poussée d’Archimède et l’énergie hydraulique, l’eau n’aura plus aucun secret pour vous !

Sur un parcours divisé en trois espaces, l’eau est examinée dans le détail : à la fois en tant que molécule, mais aussi comme source de vie et comme ressource. Différentes disciplines sont ainsi mobilisées : quand la physique chimie enseigne l’acidification des océans, l’hydrologie nous parle des cycles de l’eau, et la biologie de la biodiversité marine. Grâce aux nombreux modules ludiques et interactifs, le contenu scientifique est vulgarisé pour le plus grand nombre.

L’exposition met également un point d’honneur à la sensibilisation aux enjeux climatiques. La préservation des océans, des nappes phréatiques et avec eux des écosystèmes est une thématique centrale. Familles et groupes scolaires auront l’occasion de se familiariser à une meilleure utilisation de l’eau.

En parallèle des photographies de Natura Zoom dévoilent l’eau dans tous ses états.

Informations pratiques

Réservations

Jusqu’au 8 mars 2024

Au Centre de Culture Scientifique - Campus de Parentville

Rue de Villers 227 - 6010 Couillet