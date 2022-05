L'Option Data : "Sur la phase classique, Jean Butez a subi presque deux fois plus de tirs qu'Anthony Moris"

Alors que l'on disputait ce week-end la deuxième journée des Champions playoffs, notre consultant data Stéphane Medeiros est revenu sur quelques chiffres clés des gardiens pendant la phase classique de la compétition. Avant son analyse, il précise que "les quatre gardiens ont joué quasiment le même temps lors de la phase classique, ce qui ne fausse pas les chiffres obtenus." D'après les datas, "le gardien qui a le plus encaissé c'est Jean Butez, il est à 38 goals. Celui qui a le moins encaissé, c'est Anthony Moris avec 27 buts. Là où ça devient intéressant, c'est que Butez a subi presque deux fois plus de tirs que Moris, 182 contre 104", explique notre analyste.

Notre nouveau consultant "data" a ensuite mis en avant le pourcentage d'arrêts réalisés par les quatre gardiens : "Butez est à quasi 80%, Moris 74%, Van Crombrugge 71% et Mignolet 68%." Il précise néanmoins, "le danger, c'est de vouloir interpréter directement les chiffres. Il faut mettre dans le contexte et voir les arrêts. Tous les arrêts ne se valent pas dans le jeu. Ici ce sont des chiffres bruts et globaux qui permettent de remettre en perspective certains gardiens mais il faut creuser après."

Enfin, Stéphane Medeiros a analysé la qualité du jeu au pied des portiers. "Moris est le moins bon en termes de nombre et de précision de passes. Butez est le plus précis avec 75% de réussite dans ses passes longues, là où les autres sont entre 63 et 68%. Mignolet est le gardien le plus sollicité dans le jeu au pied."