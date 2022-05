L'Option Data : Qui sont les 3 meilleurs joueurs de la saison 2021-2022 en Pro League ?

Après avoir pris connaissance du Top 3 des membres de l'équipe de "Complètement Foot", Stéphane Medeiros a mis en avant le sien, en commençant par la troisième place.

"Je vais réconcilier Joachim avec les data puisque j'ai sélectionné un joueur qui passe souvent en-dessous des statistiques classiques. Un joueur qui va aider son équipe avec ses courses avec ballons et ses passes, sans que ce soit un but ou assist, soit ce qu'on mesure le plus facilement. À ce niveau-là je vais mettre Xavier Mercier, le deuxième meilleur donneur d'assists du championnat. Un des joueurs qui passe le plus la balle dans le dernier tiers et qui fait le plus de passes judicieuses."

Sur la seconde marche du podium, notre nouvel analyste a sélectionné un joueur de La Gantoise.

"J'ai choisi Tarik Tissoudali. Il est très impliqué offensivement dans son équipe, en termes de buts et de passes décisives. Undav est le meilleur à ce niveau mais j'ai déjà un Unioniste en première position. Mais Tissoudali est dans ces pas. Il a quasi joué 1000 minutes de moins qu'Undav mais il est dans la même moyenne."

Et comme indiqué, c'est bien un joueur de l'Union Saint-Gilloise que Stéphane Medeiros a désigné comme homme de la saison.

"C'est quelqu'un qui donne l'impression d'avoir loupé ses playoffs parce que son concurrent de poste les a ébloui. Il s'agit d'Anthony Moris. C'est le gardien qui a le moins encaissé par 90 minutes. Roef fait mieux mais il a beaucoup moins bien joué. Moris a également évité plus de 7 buts à son équipe. En termes de statistastiques, c'est énorme."