L'option data : "En termes de danger, la Croatie est 7e alors que les Diables Rouges ne sont que 16e"

Stéphane Medeiros, notre consultant data, est notamment revenu sur l'homogénéité des différents groupes de cette Coupe du Monde au Qatar : "D'après le classement FIFA, c'est le groupe B (ndlr : Angleterre, États-Unis, Iran et le vainqueur des Euro playffs) qui est le plus relevé au niveau des quatre équipes. En revanche deux groupes sont moins relevés que les autres, il s'agit du groupe A (ndlr : Qatar, Pays-Bas, Sénégal et Équateur) et du groupe H (ndlr : Portugal, Uruguay, Corée du Sud et Ghana)."

Il a ensuite évoqué les futurs adversaires des Diables Rouges, notamment la Croatie. "Elle détient la meilleure attaque et la meilleure défense de son groupe de qualification. C'est la 11e meilleure attaque de la zone Euro, les Diables étaient eux 7e. Avec 5 buts de la tête, ce qui représente un quart de leurs buts marqués. En termes de danger, d'expected goals, ils sont la 7e équipe européenne, alors que les Diables Rouges ne sont que 16e. C'est l'équipe qui centre le plus, avec pratiquement deux fois plus de centres par match que la Belgique. Avec le côté gauche et Perisic un peu plus exploité. Enfin on a un jeu très agressif de la Croatie en termes de pressing, il sera donc intéressant de voir le comportement des Diables dans ce match-là."

En ce qui concerne le Canada, Stéphane Medeiros souligne qu'"ils ont la meilleure attaque dans la zone Concacaf. Il faut toujours remettre dans le contexte et voir contre qui ils ont joué. Ils ont joué plus de matches puisqu'ils ont eu un tour de plus. Mais ils ont fini premier de leur groupe avec le Mexique et les USA."