L'Option Data : "En Belgique le jeu effectif est de 57 minutes, c'est plus qu'en France ou en Angleterre"

C'est à l'occasion de la rencontre entre Porto et le Sporting Portugal que Jan Vertonghen a sorti son tweet. Une rencontre portugaise donc, et d'après Stéphane Medeiros, "c'est un pays où il y a de bons cas". Notre analyste évoque une étude menée il y a un an par le CIES, le centre international d'études sportives : ils ont étudié 30 championnats de D1 de l'UEFA, les D2 du Big Five, la Ligue des Champions et l'Europa League. En moyenne, on joue 61,3% du temps de jeu, cela représente un petit peu moins d'une heure de temps de jeu sur le match. Le top 5 des pays où on joue le plus d'après l'étude : Israël, Pays-Bas, Russie, la Ligue des Champions et la Suède. La division 1 portugaise fait quant à elle partie des pays où on joue le moins, avec 58,3% de temps de jeu."

Notre nouveau consultant "data" a ensuite mis en avant la situation de notre championnat. "En Belgique on joue 63% du temps, c'est au-dessus de la moyenne et plus qu'en France ou en Angleterre."

Stéphane Medeiros a également souligné 3 autres points : "Il n'y a pas de corrélation entre la durée du match et le temps de jeu effectif. Ce n'est pas parce qu'on joue moins en temps de jeu effectif que l'arbitre va mettre plus d'arrêts de jeu. En moyenne, 20% du temps, la balle est en dehors du terrain. Et finalement, 15% du temps perdu est dû aux fautes, où la moyenne est de perdre 30 secondes lors de chaque faute."