L’Option Data : Ballon d'or, "Benzema et Mbappé sur-performent leurs expected goals"

Salah, Mané, De Bruyne, Mbappé, Benzema. 5 noms pour un trophée. S’il faudra attendre octobre prochain pour connaître le nom du gagnant, Stéphane Medeiros a d’ores et déjà analysé les prestations des 5 joueurs. "J’ai regardé les chiffres depuis juillet 2021 jusqu’à aujourd’hui. On peut déjà se rendre compte que Salah a joué 20 matches de plus que De Bruyne. Il est à 5600 minutes de jeu, Mané en a 500 de moins, Benzema et Mbappé sont à 4300 minutes et Kevin à 3500. Ça fait déjà une grosse différence au niveau de l’impact qu’ils peuvent avoir sur la rétine des gens."

Autre critère qui pourrait être déterminant et sur lequel notre consultant s’est penché, celui des buts marqués mis en lien avec les expected goals (xG). "En termes de goals marqués, Benzema et Mbappé sont les meilleurs buteurs avec 48 et 43 goals. Ils surperforment leurs expected goals de 12 à 15 réalisations. Salah et Mané, 32 et 27 buts, c’est en ligne avec leurs xG. De Bruyne c’est 16 goals marqués, soit deux fois plus que ses expected goals."

Au niveau des assists, c’est un autre trio de tête qui se dessine. "On parle de Mbappé, Salah et De Bruyne" ajoute Stéphane Medeiros. "Ils sont respectivement à 22, 18 et 16 assists. Benzema est à 12 et Mané à 7. À nouveau Mbappé en a deux fois plus que ce qu’il aurait dû et Kevin De Bruyne en a 5 de plus."