L’opposition critique à l’égard du budget du gouvernement Vervoort

L’opposition au parlement bruxellois a critiqué lundi l’accord intervenu dimanche au gouvernement bruxellois sur un projet de budget pour 2024.

L’équipe Vervoort s’est engagée à réaliser 200 millions d’euros d’économies, notamment via des économies sur le personnel, les frais de fonctionnement, les subsides facultatifs et les investissements. "Les partis de la majorité savent que les élections approchent, ils préparent l’austérité pour la future majorité", a commenté la cheffe du groupe PTB, Françoise De Smedt. Celle-ci a déploré l’augmentation en vue des tickets de la STIB via l’indexation des tarifs.

Pour le PTB, le gouvernement cherche à limiter la casse, plutôt que de trouver les leviers pour répondre véritablement aux problèmes de la population. Cela va créer de la précarité en masse alors qu’il y a des moyens à mobiliser comme une augmentation significative des charges d’urbanisme pour les gros promoteurs immobiliers et une progressivité du précompte immobilier afin d’alléger le cadastre pour les petits propriétaires et faire plus contribuer les multi-bailleurs et grandes entreprises. Le PTB est toujours en faveur d’un blocage des loyers.

Pour les Engagés, le gouvernement Vervoort n’a produit qu’un tiers de l’effort pour réaliser sa promesse d’équilibre en 2024, malgré une dette qui s’envole vers un "affolant 13 milliards en 2024", a déploré le président des Engagés Bruxelles, Christophe De Beukelaer.

Ces derniers proposent un régime d’investissement sans frais pour les habitants, ils sont pour des solutions qui mèneront à des économies d’échelle : suppression des cabinets ministériels et réforme des administrations régionales, budget à base zéro, restructuration et fusion de certaines administrations et services publics, diminution des investissements dans certains projets comme Kanal.