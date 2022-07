L'opposant russe Alexeï Navalny crée une fondation internationale anti-corruption

Le président russe Vladimir Poutine ne réussira pas à fermer la fondation, a promis l'opposant. Il y a plus d'un an, sa fondation anti-corruption avait été interdite par le Kremlin qui lui reprochait son "extrémisme". Les révélations d'Alexeï Navalny à propos de la corruption et des abus de pouvoir des dirigeants russes lui ont valu de puissants ennemis.

L'opposant purge actuellement une peine de 11,5 ans de prison dans une colonie pénitentiaire après avoir été reconnu coupable de fraude. L'appareil judiciaire russe est considéré comme contrôlé par le Kremlin.