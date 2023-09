L'opération d'Ozzy Osbourne est un succès et il veut sortir un album

Dans une nouvelle interview avec Metal Hammer, Ozzy Osbourne révèle qu'il prépare maintenant un troisième album pour 2024 avant de reprendre la route, si tout va bien.

" Je me remets en forme ", a déclaré Osbourne. "J'ai fait deux albums assez récemment [tous deux produits par Andrew Watt], mais je veux faire un autre album et ensuite repartir sur la route." Osbourne a ajouté qu'il espérait travailler à nouveau avec Watt dans son propre studio au Royaume-Uni.

Dans la même interview, Osbourne a révélé que son opération de la nuque en septembre avait été un succès et qu'il se sentait bien. "Je me sens bien - ça traînait en longueur. Je pensais être sur pied depuis des mois, je n'arrivais pas à m'habituer à ce mode de vie, à avoir constamment quelque chose qui ne va pas", a-t-il déclaré. "Je ne peux pas encore marcher correctement, mais je ne souffre plus et l'opération de la colonne vertébrale s'est très bien passée. "

Les deux derniers albums d'Ozzy Osbourne accueillaient une belle série d'invités. Rien que sur Patient Number 9 , on pouvait croiser Tomy Iommi de Black Sabbath, Mike McCready de Pearl Jam, Zakk Wylde de Black Label Society, Josh Homme de Queens Of The Stone Age, Robert Trujillo de Metallica.... Il sera donc intéressant de voir qui Osbourne choisira pour son prochain album.

Lors de son dernier épisode du podcast The Osbournes, le Prince des Ténèbres s’était dit assez découragé par ses soucis de santé, c’est donc une très belle nouvelle de lire qu’il a de nouvelles envies de studio !

Il expliquait alors : "J'ai l'impression d'avoir des briques attachées à mes pieds quand je marche. J'ai monté les escaliers aujourd'hui et je suis descendu pour la première fois depuis longtemps, et j'ai l'impression d'avoir des bottes de plongée quand je marche. Je pense que c'est à cause des nerfs. Je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me lève et que je fasse quelques fois le tour du pâté de maisons".

Les quatre dernières années ont été particulièrement difficiles pour Ozzy. En 2019, il a fait une chute importante chez lui, délogeant les tiges métalliques qui avaient été insérées dans son corps après sa célèbre chute en VTT en 2003. En plus de cela, il continue de lutter contre la maladie de Parkinson.