L'Opération cuberdon au profit de l’ASBL Os’mose démarre ce dimanche 1er mai

Os’mose est une asbl crée en 2010 et dont le but est de former des chiens d’assistance pour les personnes à mobilité réduite, épileptiques ou autistes.

La formation de ces chiens revient à 15.000€. Il faut savoir qu’ils sont offerts gratuitement aux personnes portant un handicap.

L’asbl reçoit peu de subsides et pour remédier à cela, elle lance pour la 7ème fois l’opération cuberdons.

Ils se sont alliés à Sweet cuberdons, l’entreprise sérésienne artisanale et locale.

Ils espèrent cette année vendre 17 000 boîtes.

Pour l’instant plus de 100 commerces ont répondu présent.

L’opération débute ce dimanche 1er mai.

Pour en savoir plus, RDV sur la page FB où vous retrouverez les différents magasins participants : cuberdons os’mose