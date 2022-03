L'Opération Arc-en-Ciel revient en mars pour récolter des denrées non-périssables

La 68e Opération Arc-en-Ciel sera organisée les 19 et 20 mars en Fédération Wallonie-Bruxelles afin de récolter un maximum de vivres non périssables pour permettre à 15.000 enfants et jeunes défavorisés de profiter de vacances et de loisirs, indique mardi l'organisation.

Des milliers de bénévoles sillonneront les rues en faisant du porte-à-porte pour récupérer ces vivres.

"L'objectif de cette action est de récolter un maximum de vivres non périssables afin de permettre à 15.000 enfants et jeunes défavorisés de profiter de vacances et de loisirs grâce aux économies réalisées sur le budget nourriture par nos associations bénéficiaires", explique l'Opération Arc-en-Ciel.

"Ces associations d'aide à l'enfance pourront donc consacrer plus de moyens pour leur offrir ces moments d'évasion. Tout ceci est possible grâce à la participation de nos milliers de bénévoles et la contribution généreuse des donateurs et des médias participants", ajoute-t-elle.

L'an dernier, 106 tonnes de vivres non périssables ont été récupérées à destination de 199 associations.