Après quatre ans d’absence, l’Opéra urbain Décrocher la lune est de retour à La Louvière pour une huitième édition. Pour la première fois, le metteur en scène Fabrice Murgia sera aux commandes de ce spectacle hors du commun impliquant près de 800 citoyens sur scène et en coulisses.

La représentation le Jour J, c’est la partie émergée de l’iceberg, le point d’orgue d’un travail de longue haleine qui rassemble des citoyens passionnés qui n’ont qu’une envie : partager le fruit de leur travail créatif.

Comme il le fait depuis plus de 20 ans, Sancho escaladera la tour de l’église et décrochera la lune sous les encouragements de milliers de spectateurs. Ce geste symbolique, devenu une tradition louviéroise, sera précédé par les performances de centaines d’artistes professionnels et amateurs : circassiens, comédiens, musiciens conjugueront leurs talents pour créer la magie au cœur de la ville. Sur scène, ils seront plus de 650 !

Dans sa quête de la lune, Sancho sera accompagné de San, une jeune Louviéroise de 6 ans que l’on suivra dans tout son parcours d'émancipation. Chaque âge la confrontera à des réalités de vie différentes. À chaque étape, on assistera à un grand tableau collectif habité de performances scéniques et acrobatiques et d’effets audio-visuels exceptionnels.

L’histoire principale sera ponctuée d’histoires de vies de Louviéroises et Louviérois. Véritables sources d’inspiration de la narration, elles/ils seront, plus que jamais, mis à l’honneur à travers des portraits vidéos. Le public peut s’attendre à être surpris par cette nouvelle version de l’Opéra urbain pour lequel il lui sera proposé de vivre 3 expériences uniques selon où la zone où il choisira de s’installer.

Ce spectacle tout public et gratuit se déroulera le samedi 24 septembre 2022 dans le centre-ville de La Louvière. Toutes les infos sont disponibles Ici