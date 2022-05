Ce samedi, l’Opéra national de Kiev a rouvert ses portes pour la première fois depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a près de quatre mois.

L’opéra se réveille sur une note brillante avec Le Barbier de Séville de Rossini, ovationné pendant dix minutes. Un drapeau ukrainien est apporté sur scène par la Prima donna Ohla Fomichova, qui décrit l’intensité de ce moment : "Lorsque vous apportez un drapeau ukrainien sur la scène pour le rappel et que vous êtes accueilli par une ovation de 10 minutes, je n’ai pas de mots pour décrire ce sentiment".

Pour fêter cette soirée symbolique, les 300 spectateurs portaient leurs plus belles robes et leurs plus beaux costumes, qui dormaient au fond de leurs armoires depuis le début de la guerre.

Une grande émotion accompagne cette élégance festive : "Je ne peux pas dire que l’opéra soit mon divertissement habituel, mais c’est une sensation incroyable que d’entendre cette musique et d’être dans un autre monde pendant un petit moment, avant de revenir à notre réalité", livre un soldat au Guardian. Cet îlot hors du temps, havre de paix et de beauté, est une respiration pour des Ukrainiens venus de tout horizon.

Les artistes aussi sont profondément touchés par cette reprise. La soprano Olha Fomichova, les larmes aux yeux, confie à ce même journal : "J’ai l’impression que c''est la première fois que je monte sur cette scène, que je connais pourtant si bien. "