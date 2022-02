L’opéra Garnier en miniature dans « Affaire conclue »

Jeudi dernier, Evelyne a apporté un très bel objet, une maquette de l’opéra Garnier que son père Roger avait réalisée. D’après sa fille, ce passionné s’était spécialisé dans les maquettes de monuments : le Château de Chambord, Notre-Dame, l’Institut de France et bien d’autres.

Charles Garnier est l’architecte qui a créé ce célèbre bâtiment de plus de 11. 000 m², à l’époque de Napoléon III et que l’on peut toujours visiter en plein centre de Paris. La construction de cet édifice a été principalement influencée par les courants architecturaux antique et byzantin. Ce somptueux monument a été créé avec différents matériaux : la pierre, le marbre, le bronze…

Le papa d’Evelyne, lui, s’est contenté de balsa, un bois très léger et souple que l’on peut facilement découper.