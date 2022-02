L’Opéra et ses Zouz, la chaîne YouTube qui vulgarise l’opéra de manière déjantée

L’Opéra et ses Zouz, c’est une chaîne YouTube imaginée et animée depuis cinq ans par la jeune cantatrice Mia Mandineau, qui a pour objectif de vulgariser l’univers de l’opéra et de le rendre plus accessible. Valentine Jongen nous présente la chaîne dans sa chronique La Passion selon.

"L’Opéra et ses Zouz" une chaîne YouTube imaginée il y a 5 ans par Mia Mandineau, jeune cantatrice aux multiples talents artistiques, qui l’an dernier le chant lyrique à Amsterdam et qui poursuit actuellement son cursus à Athènes. A travers ses vidéos, Mia nous plonge sérieusement mais avec beaucoup d’humour dans l’univers de l’opéra.

Cette chaîne YouTube comporte plus de 150 vidéos, classées en 5 catégories : Les " J’te résume " où elle raconte les histoires des opéras, les "J’t’explique" où Mia explique par exemple les différentes voix lyriques, ou encore la particularité du cycle menstruelle chez les chanteuses. Les " J’t’emmène ", les "Life of" qui racontent les vies d’artistes lyriques du XXe et XXIe siècle et enfin les "J’te présente", une série qu’elle a créée pour présenter des compositrices.

La chaîne "L’Opéra et ses Zouz" attire des professionnels du monde lyrique, des mélomanes ou de simples curieux francophones ou anglophones puisque, depuis quelques mois, Mia a rendu sa chaîne quasi 100% bilingue, ce qui permet de toucher beaucoup de fans d’opéras.

Mia a un langage jeune, simple et décontracté et ça fait du bien dans le paysage classique.

Dans sa dernière vidéo, Mia raconte l’histoire de l’opéra-comique "Platée" de Jean-Philippe Rameau. Et, comme Mia est une artiste, pas seulement lyrique, elle touche à tous les arts dans ces vidéos pour raconter les opéras : le dessin, le bricolage ou, comme ici avec "Platée", la peinture. Dans cette vidéo de 6 minutes, on retrouve donc Mia devant un chevalet avec un tablier et une palette de couleurs qui peint l’histoire de l’opéra de Rameau.