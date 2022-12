L' Opéra des Femmes à La Ferme du Biéreau, gagnez deux places

Carmela Giusto nous raconte avec humour et passion l’histoire méconnue de l’influence de Molière sur l’Opéra italien et révèle les dessous de la condition féminine et de l’évolution des mœurs au fil du temps.

Elle nous emmène à travers les siècles, de Venise à Rome, en passant par Florence et Naples, à la découverte des auteurs, des intrigues, de la censure, de la guerre des sexes et des guerres littéraires. Avec finesse et esprit, Carmela propose un éclairage nouveau sur l’histoire de la femme de la serva à la padrona, de la sorcière à la diva, ou encore la mamma. Une aventure scénique captivante !

Gagnez deux places le 8 décembre à 20 heures 30 à La Ferme du Biéreau

Infos Molière, l'opéra et les femmes - La ferme du Biereau