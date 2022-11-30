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Ukraine - Україна

Львівська та Одеська опери нагороджені за мужність та опір | L'Opéra de Lviv et d'Odessa récompensés pour leur courage et leur résistance

Ballet Zhizel with orchestra perform at Opera theater in Odessa during the war

© 2022 Anadolu Agency

il y a 24 minutesTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

Дві українські трупи були нагороджені "за мужність і стійкість" перед обличчям війни в їхній країні на міжнародній оперній премії "International Opera Awards", яка вручається в Мадриді.

 І Львівська, і Одеська опери отримали нагороду за найкращу оперну трупу під час церемонії в Королівському театрі в Мадриді. Це перший випадок, коли дві компанії разом отримали цю нагороду. Нагорода визнання "їхньої мужності та стійкості,так  як вони продовжують виступати, незважаючи на небезпеки та шкоду, завдану війною", яка почалася в лютому з російським вторгненням, сказав Джон Еллісон, директор журналу Opera та голова журі. Навіть якщо ці дві опери довелося закрити на початку війни, дві компанії, чиї представники поїхали до Мадрида, щоб отримати цю нагороду, нещодавно відновили та поставили "еталонні постановки", додав М. Еллісон. "Мені приємно, що ми змогли відзначити роботу двох видатних українських компаній, які продовжують мужньо забезпечувати чудову якість роботи в неможливих умовах", – підсумував голова журі. "International Opera Awards" називають "Оскаром" у світі опери.

 

L'Opéra de Lviv et d'Odessa récompensés pour leur courage et leur résistance

Deux compagnies ukrainiennes ont été récompensées "pour leur courage et leur résistance" face à la guerre dans leur pays, lors des "International Opera Awards", prix du monde de l'opéra décernés à Madrid. L'Opéra de Lviv et celui d'Odessa ont tous deux reçu le prix de la meilleure compagnie d'opéra lors d'une cérémonie au Théâtre royal de Madrid. C'est la première fois que deux compagnies reçoivent ce prix ensemble. Ce prix vient récompenser "leur courage et leur résistance alors qu'elles continuent à se produire malgré les dangers et les dégâts causés par la guerre" qui a commencé en février avec l'invasion russe, a déclaré John Allison, directeur de la revue Opera et président du jury. Même si ces deux opéras avaient dû fermer au début de la guerre, les deux compagnies, dont les représentants ont fait le déplacement à Madrid pour recevoir ce prix, ont repris récemment et ont mis en scène "des productions de référence", a ajouté M. Allison. "Je me réjouis que nous ayons pu reconnaître le travail de deux illustres compagnies ukrainiennes, qui continuent à fournir courageusement un travail d'excellente qualité dans des conditions impossibles", a conclu le président du jury. Les "International Opera Awards" sont décrits comme les "Oscars" du monde de l'opéra.

 

 

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