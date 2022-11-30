Львівська та Одеська опери нагороджені за мужність та опір | L'Opéra de Lviv et d'Odessa récompensés pour leur courage et leur résistance

Дві українські трупи були нагороджені "за мужність і стійкість" перед обличчям війни в їхній країні на міжнародній оперній премії "International Opera Awards", яка вручається в Мадриді.

І Львівська, і Одеська опери отримали нагороду за найкращу оперну трупу під час церемонії в Королівському театрі в Мадриді. Це перший випадок, коли дві компанії разом отримали цю нагороду. Нагорода визнання "їхньої мужності та стійкості,так як вони продовжують виступати, незважаючи на небезпеки та шкоду, завдану війною", яка почалася в лютому з російським вторгненням, сказав Джон Еллісон, директор журналу Opera та голова журі. Навіть якщо ці дві опери довелося закрити на початку війни, дві компанії, чиї представники поїхали до Мадрида, щоб отримати цю нагороду, нещодавно відновили та поставили "еталонні постановки", додав М. Еллісон. "Мені приємно, що ми змогли відзначити роботу двох видатних українських компаній, які продовжують мужньо забезпечувати чудову якість роботи в неможливих умовах", – підсумував голова журі. "International Opera Awards" називають "Оскаром" у світі опери.