L’Opéra d’Aran de Gilbert Bécaud, cette œuvre méconnue

Passionné de l’Irlande, elle en devient le mystérieux décor de ce drame lyrique. L’énergie sera médiévale, imaginaire et troublante. Gilbert Bécaud s’entoure de ses proches amis paroliers. Ainsi, figurent sur le livret de cette œuvre qui prendra cinq longues années de travail à Bécaud, Pierre Delanoë, Pierre Almade et Jacques Emmanuel.

En écoutant l’ouverture, on sent instantanément les influences de la musique française de la deuxième moitié du 19e siècle, et de compositeurs tels que Gian Carlo Menotti ou encore Giaccomo Puccini.

L’histoire d’amour tragique entre un italien et une Irlandaise prend vie dans une Irlande iodée et imaginaire. Maureen attend vainement le retour de son fiancé, Sean, parti chercher la fortune par-delà les mers. Angelo, un jeune étranger rescapé d’une tempête et rejeté par la mer est accueilli par les habitants de l’île.

Gilbert Bécaud, lui-même, interprète le rôle du narrateur, Mickey, le pêcheur qui a sauvé Angelo. Celui-ci tombe évidemment amoureux de la belle Maureen. Après une longue absence, Sean revient, et les deux hommes se vouent alors une haine terrible.