L’Opep réduit sa production de pétrole : pourquoi et avec quelles conséquences sur les prix de l'essence et du mazout de chauffage ?

Plusieurs facteurs sont susceptibles de pousser les prix du pétrole brut à la hausse au cours des prochains mois.

Il y a bien sûr la réduction de la production décidée par les pays de l’OPEP et par la Russie.

Il y a la reprise de l’économie chinoise, libérée des contraintes du Covid. Les Chinois recommencent à produire, à consommer et à voyager et auront besoin de pétrole.

Aux Etats-Unis, la saison d’été est traditionnellement une saison où les besoins en essence sont élevés. Les Américains roulent et profitent de la "driving season", la saison des vacances et des voyages.

D’autres facteurs devraient plutôt pousser les prix du pétrole à la baisse.

"Les prix du gaz naturel devraient rester extrêmement bas", souligne Xavier Timmermans. Cela s’explique par un niveau assez élevé des stocks de gaz en Europe et par le fait que les Etats-Unis vont bientôt être à nouveau en mesure d’exporter plus de gaz naturel liquéfié et que l’Europe dispose de plus de capacités de stockage pour ce gaz.

On peut aussi espérer que les spéculateurs soient plus raisonnables, échaudés par les pertes qu’ils ont subies après l’annonce faite par l’Opep de réduire la production de pétrole.

Les risques de récession ne sont pas non plus exclus. Un ralentissement de l’activité économique entraînerait un recul de la demande en pétrole et donc ferait pression sur le prix du brut.

Donc, "oui, les prix du pétrole vont monter. Non, ils ne vont pas monter beaucoup", résume Xavier Timmermans, l’analyste stratégique de BNP Paribas Fortis.