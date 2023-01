L’Open Vld veut mettre davantage de personnes au travail : "C’est se lever le matin et aller travailler, pour tous ceux qui le peuvent"

La sécurité sociale a prouvé son utilité en tant qu’amortisseur au cours des deux dernières années, mais davantage de personnes doivent travailler pour la protéger, a-t-il déclaré en substance. "Nous devons donner des opportunités et rendre les gens plus forts, mais ils doivent aussi se battre et travailler eux-mêmes", a-t-il dit.

Aux yeux des libéraux flamands, la différence de revenus pourrait être plus importante entre les gens qui travaillent et ceux qui ne le font pas. "Nous n’accepterons jamais que les gens qui ne vont pas au travail gagnent plus à la fin du mois que quelqu’un qui travaille tous les jours", a souligné M. De Croo.

Le président de l’Open Vld, Egbert Lachaert, a pour sa part évoqué la réforme du tarif social de l’énergie, "pour que nous puissions aussi soutenir les personnes qui travaillent".