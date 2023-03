L’ONU veut créer un "observatoire" des gaz à effet de serre

Le nouveau cadre devrait faciliter les systèmes d’observation des gaz à effet de serre en surface et dans l’espace, avec des normes communes et un accès rapide à ses mesures.

Le but ultime est de mieux informer sur les stratégies visant à lutter contre le réchauffement climatique. La planète a gagné près de +1,2°C depuis l’ère pré-industrielle, entraînant déjà une multiplication des canicules, inondations ou tempêtes. La communauté internationale s’est engagée à limiter ce réchauffement bien en deçà de +2°C, +1,5°C si possible, mais les politiques actuelles laissent présager une hausse des températures de 2,8 °C d’ici la fin du siècle, bien au-dessus des limites de l’accord de Paris, selon l’ONU. En février, l’OMM avait rassemblé plus de 250 spécialistes des océans, de l’espace, du climat et de la météorologie qui avaient conclu à la nécessité de mettre en place un système de surveillance planétaire des GES, les trois principaux sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane et le protoxyde d’azote.