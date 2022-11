L'ONU va allouer 5,4 milliards de dollars d'aide alimentaire au Liban

Le Programme alimentaire mondial de l'ONU (PAM) va accorder 5,4 milliards de dollars d'aide au Liban pour venir en aide à la population locale et aux réfugiés syriens dans ce pays plongé dans une effroyable crise économique, a déclaré lundi le Premier ministre Najib Mikati.

"Le Conseil d'administration du PAM a décidé, lors de sa dernière réunion à Rome, d'allouer 5,4 milliards de dollars au Liban au cours des trois prochaines années", a déclaré Najib Mikati, lors d'une conférence de presse à Beyrouth en présence du directeur du PAM au Liban, Abdallah al-Wardat.

Selon Najib Mikati, cette somme devra être "répartie à part égale entre les Libanais et les réfugiés Syriens", qui bénéficient de l'aide du PAM depuis 2012.

Le PAM "continuera de fournir une aide d'urgence, en nature et en espèces", a promis Abdallah al-Wardat, assurant que l'aide bénéficiera à "un million de réfugiés syriens et un million de Libanais" entre les années 2023 et 2025.

Le Liban accueille environ deux millions de Syriens depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, alors que près d'un million sont inscrits auprès de l'ONU comme réfugiés.

La plupart vivent dans une extrême pauvreté, et leurs conditions de vie se sont dégradées avec la grave crise économique que traverse le Liban depuis 2019, l'une des pires de l'époque moderne, selon la Banque mondiale.

Marquée par une flambée vertigineuse des prix et une dégringolade historique de la devise nationale, cette crise a brusquement plongé 80% des Libanais sous le seuil de pauvreté, exacerbant le ressentiment du public face à la présence continue de réfugiés syriens dans le pays.