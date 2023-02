L'ONU sur le pont pour tenter de protéger enfin la haute mer

Les Etats membres de l'ONU ont commencé lundi deux semaines de négociations pour tenter enfin d'accoucher d'un traité pour protéger la haute mer et éviter une nouvelle avarie qui verrait s'éloigner à l'horizon l'objectif de préserver 30% de la planète d'ici 2030.

La "dernière dernière"? Après plus de 15 ans de discussions informelles puis formelles, c'est la troisième fois en moins d'un an que les négociateurs se retrouvent à New York pour une session censée être la dernière. Mais cette fois, à l'ouverture de deux semaines de discussions jusqu'au 3 mars, un optimisme prudent semble de mise pour que cette session soit la bonne.

Un traité universel, efficace, applicable et à l'épreuve de l'avenir est à notre portée

"J'espère que nous sommes ici avec la volonté de passer la ligne d'arrivée", a déclaré à l'ouverture la présidente de la conférence Rena Lee, estimant qu'un traité "universel, efficace, applicable et à l'épreuve de l'avenir est à notre portée".

Les observateurs sont notamment encouragés par l'accord historique conclu en décembre à Montréal lors de la COP15 sur la biodiversité, où tous les pays du monde se sont engagés à protéger 30% de l'ensemble des terres et des océans d'ici 2030. Un défi quasi insurmontable sans inclure la haute mer, dont environ 1% seulement est protégé aujourd'hui.

Là où s'arrêtent les zones économiques exclusives

La haute mer commence où s'arrêtent les zones économiques exclusives (ZEE) des Etats, à maximum 200 milles nautiques (370 km) des côtes, et elle n'est donc sous la juridiction d'aucun pays. Même si elle représente plus de 60% des océans et près de la moitié de la planète, elle a longtemps été ignorée, au profit des zones côtières et de quelques espèces emblématiques.

Pourtant "il n'y a qu'un océan, et un océan en bonne santé signifie une planète en bonne santé", souligne à l'AFP Nathalie Rey, de la High Seas Alliance qui regroupe une quarantaine d'ONG. Les écosystèmes océaniques, menacés par le changement climatique, les pollutions en tous genres et la surpêche, fabriquent notamment la moitié de l'oxygène que nous respirons et limitent le réchauffement en absorbant une partie importante du CO2 émis par les activités humaines.