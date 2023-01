L'ONU réclame de l'aide pour le Pakistan, menacé par une "misère extraordinaire"

Selon lui, la situation reste désespérée des mois après la fin de la mousson. "Les eaux ont peut-être baissé, mais leur impact est toujours là", déplore-t-il. "Il faut un effort massif de reconstruction et de réhabilitation".

Des millions de personnes restent déplacées, loin de leurs foyers, et celles qui ont pu rentrer chez elles retrouvent souvent des logements endommagés ou détruits et des champs couverts de boue qui ne peuvent être plantés. Les prix de l'alimentation se sont envolés et le nombre de Pakistanais en insécurité alimentaire a doublé, à 14,6 millions, selon l'ONU. La Banque mondiale estime que jusqu'à neuf millions de personnes supplémentaires pourraient tomber dans la pauvreté à cause de la catastrophe.