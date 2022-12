L’ONU lance un appel record pour l’aide humanitaire, dopé par l’Ukraine

L’ONU a lancé jeudi un appel de fonds record pour 2023 face aux besoins humanitaires qui s’envolent, portés par le conflit en Ukraine et les effets du changement climatique, tels que les risques de famine en Afrique.

Les agences humanitaires des Nations unies nécessiteront 51,5 milliards de dollars US (49,6 milliards d’euros) l’an prochain, des besoins en hausse de 25%. Ces fonds leur permettront de financer leurs programmes pour venir en aide à 230 millions de personnes parmi les plus vulnérables dans 68 pays.

"L’année prochaine sera donc le plus vaste programme humanitaire" jamais lancé au niveau mondial, a déclaré le chef de l’agence humanitaire de l’ONU Martin Griffiths aux journalistes.

L’ONU ne vient toutefois pas en aide à toutes les personnes dans le besoin.

Au total 339 millions de personnes dans le monde devraient avoir besoin d’une aide d’urgence l’an prochain, contre 274 millions en 2022.

339 millions de personnes… "c’est un chiffre énorme et déprimant", a affirmé M. Griffiths.

Le Britannique a également souligné que les besoins humanitaires, qui ont connu un "pic" suite à la pandémie de Covid-19, n’ont malheureusement pas diminué depuis.

"Des sécheresses et des inondations meurtrières font des ravages […] du Pakistan à la Corne de l’Afrique. La guerre en Ukraine a transformé une partie de l’Europe en champ de bataille. Plus de 100 millions de personnes sont déplacées dans le monde. Et tout cela en plus de la dévastation que la pandémie a entraînée chez les plus pauvres dans le monde", a souligné M. Griffiths, qui s’attend à ce que 2023 soit dans la même veine que 2022.