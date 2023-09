L’ONU expliquée aux ados

C’est quoi l’ONU ? ONU ça veut dire Organisation des Nations Unies et c’est une organisation de nations qui sont unies.

Plus sérieusement, en 1945 on commence tout doucement à entrapercevoir la fin de la seconde Guerre Mondiale et après s’être mangé deux guerres mondiales, il y a beaucoup de pays qui se disent :

“Ce serait quand même vachement cool qu’on arrête une bonne fois pour toutes de se taper sur la tronche, les petits potes !” “Ouais, j’avoue viens on crée une organisation internationale pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité” (dialogue non contractuel).

Le 25 avril 1945, les représentants de 50 pays se rassemblent donc à San Francisco pour écrire les 111 articles de la Charte des Nations Unies. Depuis ce jour-là, l’ONU n’a pas cessé de grandir et aujourd’hui, il compte 193 pays membres. Quasi-tout le monde quoi. Genre même la Corée du Nord, elle est dans l’ONU.

MAIS DU COUP POURQUOI Y’A ENCORE DES GUERRES ? Bah déjà parce que le monde ce n’est pas un concours de miss “Je veux la paix dans le monde”. Et l’ONU est très actif pour faire en sorte que quand y’a des guerres, ça soit un peu moins pire et que ça ne parte pas trop en cacahuète. Genre l’ONU c’est un peu l’arbitre officiel des conflits quoi. Peut-être que sans l’ONU on en serait déjà à la 6e ou 7e guerre mondiale… qui sait ?

Et pour arbitrer les conflits ça se passe au Conseil de Sécurité des Nations Unies, qui est composé de 15 membres : 10 qui changent tous les deux ans en tournante et cinq qui ne changent JAMAIS et qu’on appelle les BIG 5 : La Chine, les Etats-Unis, la France, le Royaume Uni et la Russie. Pourquoi ces cinq pays ? Parce qu’ils sont considérés comme les cinq gros vainqueurs de la seconde Guerre Mondiale et ils représentaient plus de la moitié de la population mondiale à l’époque. Et être membre permanent, c’est un sacré cheatcode parce que même si tout le monde est d’accord sur une décision, il suffit qu’un des BIG 5 ne soit pas d’accord et mette son “droit de veto” et la décision, c’est ciao !

En plus de garder la paix internationale, l’ONU a d’autres missions :

Faire respecter les droits de l’homme.

Apporter de l’aide humanitaire là où il y en a besoin.

Promouvoir le développement durable.

Garantir le droit international, donc vérifier que tout le monde respecte bien les chartes et les traités qu’ils ont signés.

Ce sont les États membres qui financent tout ça en fonction de leurs moyens et sur le terrain il y a plein de gens qui bossent pour l’ONU… et notamment les casques bleus qui sont des soldats qui sont là pour protéger la population dans les zones de conflit.

@miseajour est un programme info de la RTBF disponible sur TikTok à destination des adolescents de 12 à 16 ans.