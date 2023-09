L’ONU envoie une mission humanitaire au Karabakh ce week-end, première depuis 30 ans

L’Onu va envoyer ce week-end une mission au Nagorny Karabakh pour évaluer principalement les besoins humanitaires, a annoncé vendredi le porte-parole de l’Onu Stéphane Dujarric, précisant que l’organisation n’avait pas eu accès à cette région "depuis environ 30 ans".

"Le gouvernement d’Azerbaïdjan et l’Onu se sont mis d’accord sur une mission dans la région. La mission aura lieu ce week-end", a-t-il déclaré. "Nous n’avons pas eu accès à cette région depuis environ 30 ans", en raison de "la situation géopolitique compliquée", "il est donc très important que nous puissions entrer", a ajouté le porte-parole du secrétaire général de l’Onu. L’équipe d’une dizaine de personnes menée par des responsables du bureau des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) "va chercher à évaluer la situation sur le terrain et à identifier les besoins humanitaires, à la fois pour les gens qui restent et ceux qui se déplacent". "Il faut rappeler la nécessité pour tout le monde du respect du droit international, en particulier concernant les droits humains", a-t-il ajouté, notant toutefois qu’aucun représentant du Haut-commissariat aux droits de l’Homme de l’Onu ne participerait à cette "mission initiale" qui se concentrera que les questions "humanitaires et de protection".

L’Union européenne a réclamé plus tôt vendredi qu’une mission des Nations unies puisse se rendre dans le Haut Karabakh "dans les prochains jours" face à l'"exode massif" des Arméniens fuyant cette enclave en conséquence de l’opération militaire de l’Azerbaïdjan.